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Propriétées résidentielles à vendre en Kiambu Town, Kenya

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Appartement dans Kamiti Corner, Kenya
Appartement
Kamiti Corner, Kenya
$63,410
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Kiambu Town, Kenya

Bon marché
Luxe
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