Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Kenya
  3. Eastern
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Garage

Bungalows avec garage à vendre en Eastern, Kenya

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Mwingi North, Kenya
Bungalow 2 chambres
Mwingi North, Kenya
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Sol 2/2
Nous présentons un nouveau bungalow dans la ville de Torrevieja dans le quartier résidentiel…
$352,874
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Eastern, Kenya

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller