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Villas avec garage à vendre en Venise, Italie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Caorle, Italie
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Villa 3 chambres
Caorle, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Dans les environs immédiats de Caorle, dans la région de Bryan, nous vous proposons une vill…
$523,717
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Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Türkçe
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Caractéristiques des propriétés en Venise, Italie

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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