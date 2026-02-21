Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Venise, Italie

2 propriétés total trouvé
Villa 10 chambres dans Gaggio, Italie
Villa 10 chambres
Gaggio, Italie
Nombre de pièces 11
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 575 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : Ferme à Venise – Une opportunité rare dans le joyau caché de la campagne vénitien…
$3,07M
Villa dans Venise, Italie
Villa
Venise, Italie
Surface 1 300 m²
Résidence unique avec piscine intérieure, grand parc et étang privé - un domaine luxueux prè…
$3,55M
