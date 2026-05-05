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Villas à vendre en Valstrona, Italie

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2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Mergozzo, Italie
Villa 5 chambres
Mergozzo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 570 m²
PL-PR_V05. Villa de luxe avec jardinLac Majeur. Villa de luxe avec jardin dans un quartier c…
$2,05M
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Verbania, Italie
Villa
Verbania, Italie
Surface 560 m²
PL-PR_P03. Villa de luxe avec jardin de 3100 m2.Nous offrons à Vashiu une villa luxueuse d'u…
$3,87M
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