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Appartements à vendre en Valstrona, Italie

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Appartement 3 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 3 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
- Oui. Appartement donnant sur le lac dans la ville d'OmenyaDans le quartier résidentiel au-…
$275,467
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Appartement 4 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 4 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 120 m²
- C'est le cas. Appartements avec vue sur le magnifique lac - OrtaOmenja, dans un quartier r…
$293,050
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Appartement 4 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 4 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 160 m²
- Oui. Appartement prestigieux dans la ville d'Omenya sur le lac d'OrtaOmenja, dans le centr…
$328,216
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