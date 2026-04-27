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Villas à vendre en Udine, Italie

1 propriété total trouvé
Villa dans Fagagna Feagne, Italie
Villa
Fagagna Feagne, Italie
Surface 746 m²
Description de l'objet Située parmi les pittoresques paysages vallonnés de Faganja, dans le…
$2,87M
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Caractéristiques des propriétés en Udine, Italie

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