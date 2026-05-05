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Appartements avec jardin à vendre en Sanremo, Italie

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Appartement 1 chambre dans Sanremo, Italie
Appartement 1 chambre
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/4
Dans un quartier résidentiel élégant, à quelques pas du centre et de la mer, nous vous propo…
$463,008
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Appartement 1 chambre dans Sanremo, Italie
Appartement 1 chambre
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Dans un quartier résidentiel calme et confortable de San Remo, à seulement 10 minutes à pied…
$280,450
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