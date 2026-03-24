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Appartements à vendre en Rieti, Italie

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Appartement 2 chambres dans Poggio Mirteto, Italie
Appartement 2 chambres
Poggio Mirteto, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1/1
La Sabina is one of the most authentic lands in Central Italy: a landscape of historic villa…
$156,214
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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