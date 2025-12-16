Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Italie
  3. Pordenone
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pordenone, Italie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Barcis, Italie
Appartement 1 chambre
Barcis, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 2/4
Le nouveau développement de logements est dans le nord-est de l'Italie, aux pieds du parc na…
$58,524
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Barcis, Italie
Appartement 1 chambre
Barcis, Italie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 3/4
Finished business-class residential complex, Barchis, Friuli-Venice-Julia, Pordenone Provinc…
$185,794
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Pordenone, Italie

