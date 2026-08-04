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Villas Piscine à vendre en Peschiera del Garda, Italie

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2 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Villa 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-SV00079. Belle maison de ville avec terrasse et piscineDans le quartier de San Benedetto …
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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Villa 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Villa 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 136 m²
GH-SV00044. Elégante maison de ville avec une grande terrasse sur le toitA quelques minutes …
$468,880
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