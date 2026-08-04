Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Peschiera del Garda
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Peschiera del Garda, Italie

;
1 BHK
3
2 BHK
18
3 BHK
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nouveau appartement avec son propre jardin.Dans une résidence nouvellement …
$527,490
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller