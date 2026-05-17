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Villas à vendre en Province de Padoue, Italie

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Villa 5 chambres dans Arqua Petrarca, Italie
Villa 5 chambres
Arqua Petrarca, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 330 m²
OC-100517. Villa dans la ville d'Arqua-Petrarca. veineVilla près de Venise, vous pouvez dire…
$1,52M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
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