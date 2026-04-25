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Villas à vendre en Monza-et-la-Brianza, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Lazzate, Italie
Villa 3 chambres
Lazzate, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 230 m²
OC-1452457. Villa de jardinNous offrons une villa de luxe composée de deux niveaux dans un e…
$914,316
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Monza-et-la-Brianza, Italie

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