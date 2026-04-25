Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Mestre
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Mestre, Italie

1 propriété total trouvé
Hôtel dans Mestre, Italie
Hôtel
Mestre, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
IT-200618-4. Hôtel 4 Venise. MestreÀ vendre 4 * L'hôtel dispose de 98 chambres, dont 8 de lu…
$12,31M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller