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Villas Piscine à vendre en Lonato del Garda, Italie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Villa 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 320 m²
Il n'y a pas de problème. Excellente villa donnant sur le lac de Lonato del GardaSitué dans …
$2,17M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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