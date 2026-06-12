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Villas à vendre en Gattico Veruno, Italie

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Veruno, Italie
Villa 3 chambres
Veruno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
PO-10. Villa en Italie sur le lac Majora Une maison séparée sur 3 niveaux, au premier étage …
$609,544
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Villa 5 chambres dans Veruno, Italie
Villa 5 chambres
Veruno, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 700 m²
Le Parlement européen a adopté une résolution sur la question. Villa Rustico dans la région …
$1,29M
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