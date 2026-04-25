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Hôtels à vendre en Frosinone, Italie

1 propriété total trouvé
Hôtel dans Pescosolido, Italie
Hôtel
Pescosolido, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Il s'agit d'un projet d'infrastructure. Manoir-hôtel à PessolidoA vendre est un domaine hôte…
$6,45M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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