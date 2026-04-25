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Villas à vendre en Follo, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans La Serra, Italie
Villa 5 chambres
La Serra, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 240 m²
SIR-150515-2. Villa avec jardin dans la ville de Lerici Un jardin méditerranéen de plus de 7…
$8,21M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Follo, Italie

Bon marché
Luxe
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