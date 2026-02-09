Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Crespina Lorenzana, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Crespina, Italie
Villa 5 chambres
Crespina, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Sol 5/3
Résidence historique prestigieuse avec piscine et affaires hôtelières. Dans les belles coll…
$946,482
Caractéristiques des propriétés en Crespina Lorenzana, Italie

Bon marché
Luxe
