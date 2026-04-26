Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Chieti
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Chieti, Italie

1 propriété total trouvé
Villa dans Colledimezzo, Italie
Villa
Colledimezzo, Italie
Surface 430 m²
ARH-180220-3. Villa en construction à ColledimezzoPrix réduit à 180 000 eurosUn investisseme…
$210,996
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Chieti, Italie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller