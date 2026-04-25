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Villas à vendre en Chieti, Italie

4 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Colledimezzo, Italie
Villa 5 chambres
Colledimezzo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 617 m²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
$117,220
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Red Feniks Montenegro
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Villa dans Colledimezzo, Italie
Villa
Colledimezzo, Italie
Surface 430 m²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
$210,996
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 chambres dans Colledimezzo, Italie
Villa 3 chambres
Colledimezzo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDEMEZZO…
$257,884
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AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Francavilla al Mare, Italie
Villa 3 chambres
Francavilla al Mare, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Il n'y a pas de problème. Belle Villa Alexandra au coeur de l'ItalieOffre unique sur le marc…
$1,99M
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Caractéristiques des propriétés en Chieti, Italie

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