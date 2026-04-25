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Villas à vendre en Caltanissetta, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Santa Caterina Villarmosa, Italie
Villa 2 chambres
Santa Caterina Villarmosa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 140 m²
BS-150-19. Villa panoramique avec accès privé à la merSalle : 4Superficie totale : 140 Mq.Su…
$339,938
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Caltanissetta, Italie

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