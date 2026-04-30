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Appartements à vendre en Brenzone sul Garda, Italie

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Appartement 2 chambres dans Magugnano, Italie
Appartement 2 chambres
Magugnano, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
GH-SB304-2. Appartement donnant sur le lacAppartement au deuxième étage d'un immeuble compos…
$468,880
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Caractéristiques des propriétés en Brenzone sul Garda, Italie

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