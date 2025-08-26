Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas Piscine à vendre en Avegno, Italie

Villa 4 chambres dans Camogli, Italie
Villa 4 chambres
Camogli, Italie
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
A vendre à Camogli – Villa exclusive avec vue imprenable sur la mer au coeur du parc Portofi…
$3,39M
Villa 7 chambres dans Portofino, Italie
Villa 7 chambres
Portofino, Italie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 350 m²
Dans un endroit pittoresque Portofino , une villa de luxe est vendue près de la mer cristall…
$22,13M
Caractéristiques des propriétés en Avegno, Italie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
