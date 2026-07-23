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Appartements à vendre en Safed, Israël

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Appartement 4 chambres dans Safed, Israël
Appartement 4 chambres
Safed, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 105 m²
Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement chois…
$583,840
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Appartement 5 chambres dans Safed, Israël
Appartement 5 chambres
Safed, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 126 m²
Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement chois…
$606,800
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Appartement 3 chambres dans Safed, Israël
Appartement 3 chambres
Safed, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 79 m²
Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement chois…
$519,880
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