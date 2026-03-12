Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Tel Aviv, Israël

2 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Chalet 3 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Cette maison de ville charmante située dans la vieille ville de Jaffa est un véritable joyau…
$1,63M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Chalet 4 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 213 m²
Cette propriété exceptionnelle est un mélange unique d'histoire, de luxe et de design cultur…
$4,00M
Laisser une demande
