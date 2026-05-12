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Loyer mensuel de duplex en Tel Aviv Subdistrict, Israël

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1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Herzliya, Israël
Duplex 4 chambres
Herzliya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 244 m²
Situé en bord de mer, Marina Herzliya Pituach. Sublime duplex penthouse (loué meublé ou vide…
$8,600
par mois
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