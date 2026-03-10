Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en District de Tel-Aviv, Israël

3 propriétés total trouvé
Chalet 8 chambres dans Ramat Gan, Israël
Chalet 8 chambres
Ramat Gan, Israël
Nombre de pièces 8
Surface 382 m²
Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de…
$2,98M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Chalet 3 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Cette maison de ville charmante située dans la vieille ville de Jaffa est un véritable joyau…
$1,63M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Chalet 4 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 213 m²
Cette propriété exceptionnelle est un mélange unique d'histoire, de luxe et de design cultur…
$4,00M
Laisser une demande
