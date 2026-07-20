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Loyer mensuel de villas en District sud, Israël

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2 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Ashdod, Israël
Villa 7 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 7
Surface 395 m²
Référence : 6925 Quartier : Youd Zain, à deux pas de la mer Magnifique villa à louer de 7 pi…
$12,464
par mois
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Villa de 6 pièces dans Ashdod, Israël
Villa de 6 pièces
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 270 m²
Référence: 6542 Quartier: Youd Alef Villa de 6 pièces sur 2 étages dont mamad Surface: 270 m…
$4,264
par mois
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