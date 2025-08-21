Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. District sud
  4. Location longue durée
  5. Duplex

Loyer mensuel de duplex en District sud, Israël

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Ashdod, Israël
Duplex 5 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod Haut Standing - À 2 M…
$4,354
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller