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Appartements avec jardin à vendre en Ramat Ha-Sharon, Israël

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Appartement 2 chambres dans Ramat Ha-Sharon, Israël
Appartement 2 chambres
Ramat Ha-Sharon, Israël
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
2 different duplex garden apartments available in a gorgeous, new luxury project for sale in…
$2,28M
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