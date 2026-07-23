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Appartements à vendre en Ofaqim, Israël

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Appartement 3 chambres dans Ofaqim, Israël
Appartement 3 chambres
Ofaqim, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 82 m²
Un grand projet avec un potentiel énorme
$464,340
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