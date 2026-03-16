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Villas à vendre en District nord, Israël

1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Tibériade, Israël
Villa 7 chambres
Tibériade, Israël
Nombre de pièces 7
Surface 250 m²
Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deu…
$11,21M
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Caractéristiques des propriétés en District nord, Israël

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