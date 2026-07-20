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Quartier résidentiel Bureaux centre-ville netanya

Netanya, Israël
depuis
$2,460
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7
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ID: 38839
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Immeuble HALOUTSIM - Standing avec gardien. 143 m² - 7 pièces. À proximité du Sharon Mall, de la gare centrale, du marché municipal et de la gare routière de Netanya. Disponible immédiatement !

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Netanya, Israël
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