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Quartier résidentiel Centre-ville - 4 pièces + terrasse souccah

Netanya, Israël
depuis
$803,600
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ID: 38836
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

En plein centre-ville, immeuble récent 4 pièces + terrasse souccah. Vue dégagée. Ascenseur et parking.

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Netanya, Israël
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