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Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! joli 2 pièces à louer, proche de toutes commodités, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$951
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ID: 38783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 6926 Quartier : Bet Joli 2 pièces Surface de 25 m² Rénové Semi-meublé 5e étage avec ascenseur Climatisation

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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