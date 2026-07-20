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Quartier résidentiel Belle opportunité à ne pas manquer ! 4 pièces à louer au cœur de ra'anana avec piscine dans la résidence !

Raanana, Israël
depuis
$2,624
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11
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ID: 38751
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Référence : 6943 Quartier : proche des écoles et des commerces Bel immeuble de 6 étages Grand 4 pièces Surface de 125 m² Terrasse de 10 m² 2ᵉ étage avec ascenseurs dont ascenseur de shabbat Climatisation Chambre master avec salle de bain 3 toilettes Parking privé Électroménager Piscine dans la résidence Vaad bait : 650 nis/mois Arnona : 1400 nis/mois Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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