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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | quartier katznelson | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$967,272
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ID: 38560
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Vente en exclusivité | Rishon LeZion – Quartier Katznelson Appartement 4 pièces Appartement neuf du promoteur (seulement 2 ans d'habitation) dans un projet Tama 38 recherché ! L'un des appartements les plus neufs et de qualité du projet Appartement rénové de haut standing – à emménager avec une valise ! Caractéristiques principales : ▪️ Chambre parentale luxueuse avec toilettes et douche privées ▪️ Salle de bain supplémentaire avec grande cabine de douche (120×120) ▪️ Cuisine de luxe Borgal + îlot impressionnant de 2,8 m de long ▪️ Climatiseurs cachés VRF Tadiran dans tout l'appartement ▪️ Carrelage imitation bois de qualité ▪️ Volets électriques dans toute la maison ▪️ Mamad – avantage significatif et important ! Actuellement loué environ 7 000 ₪ par mois – excellente option aussi pour les investisseurs ! Emplacement recherché, excellent environnement résidentiel, appartement qu'on ne voit pas tous les jours ! Pour plus d'informations et rendez-vous – envoyez un message en privé

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Rishon LeZion, Israël
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