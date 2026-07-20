Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | quartier katznelson | rishon lezion

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Vente en exclusivité | Rishon LeZion – Quartier Katznelson
Appartement 4 pièces
Appartement neuf du promoteur (seulement 2 ans d'habitation) dans un projet Tama 38 recherché !
L'un des appartements les plus neufs et de qualité du projet
Appartement rénové de haut standing – à emménager avec une valise !
Caractéristiques principales :
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▪️ Cuisine de luxe Borgal + îlot impressionnant de 2,8 m de long
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▪️ Mamad – avantage significatif et important !
Actuellement loué environ 7 000 ₪ par mois – excellente option aussi pour les investisseurs !
Emplacement recherché, excellent environnement résidentiel, appartement qu'on ne voit pas tous les jours !
Pour plus d'informations et rendez-vous – envoyez un message en privé
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Rishon LeZion, Israël
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