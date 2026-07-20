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Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Kadima, Israël
depuis
$2,30M
20/07/2026
$2,30M
31/05/2026
$7,00M
;
11
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ID: 36905
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Kadima
  • Adresse
    Rothschild

À propos du complexe

Résidences d'exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie exceptionnel, alliant tranquillité résidentielle, environnement verdoyant et proximité immédiate des principaux axes routiers du centre d'Israël. Réputée pour sa population de qualité, ses établissements scolaires performants et son atmosphère familiale, Kadima est aujourd'hui l'une des adresses les plus prisées pour les familles souhaitant profiter d'un cadre de vie haut de gamme tout en restant à quelques minutes de Netanya, Ra'anana, Herzliya et Tel-Aviv. Ce projet est réalisé par un constructeur reconnu, spécialiste de la construction de villas de prestige, bénéficiant d'une solide réputation pour la qualité de ses réalisations, ses finitions irréprochables et son souci du détail. Des villas conçues pour un confort absolu Chaque villa a été pensée pour offrir des volumes généreux, une parfaite fonctionnalité et un niveau de prestations particulièrement élevé. Sous-sol aménagé : • Espace indépendant idéal pour un studio • Salon • Chambre • Nombreuses possibilités d'aménagement (bureau, salle de jeux, logement indépendant, espace invités) Rez-de-chaussée : • Grand séjour lumineux • Cuisine américaine contemporaine • Accès direct au jardin privatif • Piscine privée • Espaces de réception élégants et fonctionnels Étage : • 4 chambres spacieuses • Suite parentale haut de gamme • Salles de bains modernes • Confort optimal pour toute la famille Prestations de très haut standing Les villas bénéficieront de matériaux nobles, d'équipements modernes et de finitions premium répondant aux standards les plus exigeants du marché immobilier israélien. Calendrier prévisionnel • Début des travaux : Septembre 2026 • Durée de construction : 24 mois • Livraison prévue : Septembre 2028 Un projet rare, destiné à une clientèle recherchant l'exclusivité, l'espace et la qualité de vie dans l'un des secteurs les plus recherchés du Sharon.

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Kadima, Israël
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