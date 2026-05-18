  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet de luxe a jerusalem

Quartier résidentiel Projet de luxe a jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,73M
;
15
Laisser une demande
ID: 36719
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shechem, 97 neu 2 alt Paulus Haus

À propos du complexe

Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de cœur !
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$986,328
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$22,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet de luxe a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,73M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Netivot, Israël
depuis
$786,600
Penthouse d'exception à Netivot Maarav – 4 pièces + terrasse Offrez-vous le luxe d'un espace unique au cœur d'un quartier recherché de Netivot Maarav. Ce penthouse de 120 m² habitables a été transformé de 5 à 4 pièces spacieuses pour optimiser confort et fonctionnalité. Situé au 4ème étage…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Afficher tout Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Ashdod, Israël
depuis
$2,74M
Villa indépendante a vendre a Ashdod Sur un terrain de 315m2 , villa de 265m2 habitable repartis sur une pièce a vivre et cuisine au rez de chaussé , les chambres et salles de bains a l'étage, ainsi qu'un sous sol aménagé donnant sur une cour. De très beaux extérieurs viennent compléter ce b…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,67M
Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller