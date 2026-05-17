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Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya

Netanya, Israël
depuis
$2,99M
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5
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ID: 36647
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Israel Zangvil, 39

À propos du complexe

Projet Zangville — Netanya Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville. Ce quartier bénéficie de tous les avantages du centre-ville : • Commerces, restaurants et le tout proche du Kikar à pied • Écoles, centres communautaires et synagogues accessibles à pied • Plages à quelques minutes seulement • Environnement familial, proche de tout, sans compromis sur la tranquillité Boiron — Le Haut Standing Comme Signature Le projet est développé par Gaby Boiron, constructeur reconnu en Israël pour : • Des finitions haut de gamme • Une qualité de construction irréprochable • Des immeubles modernes et durables • Une excellente réputation auprès des clients francophones Chaque appartement est conçu pour offrir confort, élégance et une vraie valeur patrimoniale. Calendrier & Garanties • Début de construction : Juin 2026 • Livraison : Juillet 2028 • Garantie bancaire complète • Prix garantis sans indexation Chaque appartement est vendu avec un parking Mode de règlement • 7% à la signature • 13% — Juin 2026 • 41% — 6 mois avant la remise des clés • 29% — 1 mois avant la remise des clés • 10% — à la remise des clés (juillet 2028) Un emplacement premium Un constructeur de référence Une prévente à tarifs avantageux Un investissement sécurisé The Agencis® Le spécialiste francophone des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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