Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli

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Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli,
penthouse haut de gamme avec vue dégagée à l’ouest – la mer en ligne de mire !
5 pièces spacieuses
Immense terrasse de 28 m² attenante au salon et à la suite parentale
Toit privé de 50 m² avec piscine
Triple exposition
Grandes baies vitrées pour une lumière naturelle abondante
En exclusivité – luxe et confort à Bavli
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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