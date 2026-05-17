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Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,11M
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ID: 36637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 5

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, penthouse haut de gamme avec vue dégagée à l’ouest – la mer en ligne de mire ! 5 pièces spacieuses Immense terrasse de 28 m² attenante au salon et à la suite parentale Toit privé de 50 m² avec piscine Triple exposition Grandes baies vitrées pour une lumière naturelle abondante En exclusivité – luxe et confort à Bavli

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Tel-Aviv, Israël
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