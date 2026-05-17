  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité

Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
;
4
Laisser une demande
ID: 36636
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 5

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, appartement 3 pièces spacieux et haut de gamme : 74 m² habitables Terrasse ensoleillée de 11 m² Parking privé Clés disponibles au bureau – à visiter sans attendre !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rez-de-jardin jamais habité
Ascalon, Israël
depuis
$874,650
Quartier résidentiel Opportunité exceptionnelle
Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$754,257
Quartier résidentiel 3 pièces à la marina d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$463,050
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 piÈces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Bat Yam, Israël
depuis
$1,72M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Nouveauté en vente en exclusivité 14, rue Hapardes Rue calme au cœur du vieux nord, à proximité de Ben Gourion et Kikar Rabin Charmant appartement 3 pièces entièrement rénové et très lumineux Agencement optimal 47 m² 3e étage et demi (sans ascenseur) Potentiel prometteur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$922,670
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin ! Caractéristiques : - 5 pièces d'environ 120 m² - 2 mirpeset ! 14 et 6 m² - Un bel espace de vie avec une…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller