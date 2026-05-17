  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces

Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
;
9
Laisser une demande
ID: 36635
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 4 pièces dans le quartier central et recherché d'Arnona, à un prix imbattable ! 94 m² habitables et 9 m² de mirpeset avec vue dégagée, dans un immeuble luxueux avec salle de sport, chauffage au sol avec commande séparée dans chaque pièce, climatisation centrale, cuisine luxueuse et moderne, pièces lumineuses, calme, parking et cave inclus. Ascenseur du Chabbat.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,89M
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$600,250
Vous regardez
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$881,510
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$511,070
La seule résidence avec des 2 pièces avec balcon en bord de mer ! Emplacement de rêve : devant la plage "Miami", où se trouvent tous les restaurants et cafés à la mode. À proximité du supermarché "Victory", du traiteur "La Mamounia", du grand "Parc des Pirates", de moyens de transport... Uni…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,99M
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller