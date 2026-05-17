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Quartier résidentiel Opportunité d'un appartement avec un excellent potentiel d'amélioration (tama 38 signé) au cœur du quartier ramat eshkol entièrement rénové

Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
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10
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ID: 36634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Situé au cœur du quartier Ramat Eshkol entièrement rénové. Appartement au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble faisant l'objet d'un projet Tama 38 (restructuration totale) approuvé et signé. Démarrage des travaux dans les tout prochains mois. Transformations prévues : Passage de 3 pièces à 4 pièces par l'ajout d'une chambre mamad (pièce fortifiée). Surface actuelle 72 m² (sans terrasse). Surface future 93 m² intérieur + ajout de 2 terrasses de 9 m² au total. Ajout également d'un parking privatif et d'une cave. L'appartement dans son état actuel est parfaitement habitable car rénové récemment. Possibilité de le recevoir entièrement meublé et même de le louer en l'état jusqu'au démarrage des travaux du Tama 38.

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Jérusalem, Israël
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