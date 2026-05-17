  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces

Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
;
10
Laisser une demande
ID: 36633
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement de quatre pièces rénové en exclusivité, cuisine modernisée et vue sur Jérusalem

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,30M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre-ville
Nahariya, Israël
depuis
$531,650
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces
Nahariya, Israël
depuis
$411,600
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$8,20M
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,20M
Le Vieux Nord de Tel Aviv – un emplacement premium à distance de marche de la plage, du port de Tel Aviv, des cafés, restaurants et boutiques. Un équilibre parfait entre vie urbaine dynamique et atmosphère calme et authentique. Détails du bien : • Environ 130 m² habitables, accès ascenseur p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Raanana, Israël
depuis
$3,58M
superbe 4 pièces entièrement rénové, prestations de standing et confort absolu. Situé au 6ème étage sur 7, cet appartement bénéficie d'une luminosité naturelle exceptionnelle et d'une vue totalement dégagée sur un environnement résidentiel paisible. ​ ​Surface généreuse : 117 m² optimisés. ​…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,66M
Immeuble historique restauré. Penthouse de 232 m² + 50 m² de terrasse de plain-pied. Belles prestations, calme, 4 orientations d'air, vue dégagée. Produit actuellement loué 40,000 shekels/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller