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Quartier résidentiel Penthouse 5 étoiles

Jérusalem, Israël
depuis
$2,54M
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ID: 36632
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve 5 pièces 140 m² + terrasse souccah 30 m². Étage 23 sur 24. Vue panoramique imprenable sur tout Jérusalem et sur la vieille ville. 2 suites parentales avec salle de douche privée dont une avec terrasse supplémentaire. Parquet véritable dans tout l'appartement. Chauffage au sol avec commande indépendante dans chaque pièce. Climatisation centralisée. Cuisine américaine haut de gamme. Tout l'appartement est inondé de lumière naturelle. Immeuble de luxe avec lobby type hôtel 5 étoiles. 4 ascenseurs dont 2 de Shabbat. Salle de sport dans l'immeuble. Cave. 2 parkings privés.

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Jérusalem, Israël
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