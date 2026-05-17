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Quartier résidentiel Penthouse de rêve à l'architecture haut de gamme

Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
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9
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ID: 36631
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve à l'architecture haut de gamme, avec vue spectaculaire et luxueuse cuisine ouverte. Superficie de l'appartement : 158 m². Terrasse de la Soucca : 46 m².

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Jérusalem, Israël
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