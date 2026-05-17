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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
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ID: 36630
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Exclusivité. 4 pièces dans le sud de Tel Aviv 5eme étage avec une superficie de 110 m2 13 m2 de terrasse.Il se compose de 3 chambres à coucher dont une suite parentale avec salle de bain et dressing + 1 parkings en sous sol, école, commerces et jardins dʼenfants au pied de lʼimmeuble. 2 ascenseurs dont 1 shabbatique.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Loisirs

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